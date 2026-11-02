صحح مفاهيمك.. الأوقاف تطلق 625 ندوة بالمساجد الحدودية للتوعية بنعمة الصحة

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها الدعوية والتثقيفية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، حيث تنظم اليوم الاثنين 625 ندوة علمية وتوعوية بالمديريات الحدودية، عقب صلاة العشاء، لمناقشة قيمة الصحة وأهمية الحفاظ عليها باعتبارها إحدى النعم الكبرى التي تستوجب الشكر والرعاية.

وتقام الفعاليات تحت عنوان «وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.. نعمة الصحة»، في إطار أنشطة مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تستهدف نشر الفهم الصحيح للتعاليم الإسلامية، ومواجهة المفاهيم المغلوطة، وتعميق الوعي بالقيم الدينية والأخلاقية التي تنعكس بصورة إيجابية على حياة الأفراد والمجتمع.

وتشمل خريطة الندوات مديريات الأوقاف في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء والسويس، بما يتيح توسيع دائرة الاستفادة من الأنشطة الدعوية في المناطق الحدودية، وتعزيز التواصل المباشر بين الأئمة والمواطنين من خلال المساجد.

625 ندوة لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة

وتستهدف وزارة الأوقاف من تنظيم هذا العدد من اللقاءات تسليط الضوء على مسؤولية الإنسان تجاه صحته، والتعريف بمكانتها في المنظور الإسلامي، الذي يدعو إلى المحافظة على النفس وصيانتها، وعدم إهدار النعم التي وهبها الله للإنسان.

كما تتناول الندوات العلاقة بين شكر النعم وحسن الاستفادة منها، انطلاقًا من المعاني التي تحملها الآية القرآنية موضوع اللقاءات، والتي تؤكد أن شكر الله على نعمه يرتبط بإدراك قيمتها والمحافظة عليها، وترجمة هذا المعنى إلى سلوك عملي في الحياة اليومية.

وتأتي هذه اللقاءات استكمالًا لجهود الوزارة في تنويع الأنشطة العلمية والتوعوية داخل المساجد، وعدم الاقتصار على الدروس والخطب التقليدية، مع الاهتمام بطرح قضايا تمس حياة المواطنين، وربط التوجيه الديني بالتحديات والاحتياجات اليومية للمجتمع.

مبادرة «صحح مفاهيمك» لمواجهة الأفكار المغلوطة

وتندرج الندوات ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وتصحيح التصورات غير السليمة حول القضايا المختلفة، وترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والوطنية، من خلال برامج دعوية وتثقيفية تنفذها المديريات على مستوى الجمهورية.

وتعتمد المبادرة على توظيف الأنشطة المسجدية واللقاءات المباشرة في توضيح المفاهيم الدينية الصحيحة، وتقديم خطاب يتصل بواقع المواطنين، ويساعد على بناء وعي قادر على التمييز بين الأفكار الصحيحة والمفاهيم المغلوطة، بما يدعم استقرار المجتمع وتماسكه.