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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا يحدث عند قراءة سورة البقرة 40 يوما متتابعة؟.. 5 عجائب تغير حياتك

قراءة البقرة 40 يوما
قراءة البقرة 40 يوما
أمل فوزي

قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سورة البقرة هي السورة الوحيدة التي ورد في فضل قراءتها وليست هناك سورة مثلها، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل قراءتها سورة البقرة (( أخذها بركة وتركها حسرة)).

وأوضح " عاشور "  أنه قد ورد بها أحاديث كثيرة ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموها وعلموها نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقراءة ودعاء".

ماذا يحدث عند قراءة سورة البقرة 40 يوما

وأضاف في إجابته عن سؤال « ماذا يحدث عند قراءة سورة البقرة 40 يوما متتابعة ؟»، أن قراءة سورة البقرة سورة لها فضل عظيم، وليس هنالك وقت محدد تلزم فيه قراءة سورة البقرة، فيجوز لك أن تقرأها كل يوم، أو كل يومين، أو كل أسبوع مرة، غير أن الإكثار من قراءتها والمداومة عليها، أمر مرغب فيه، ومأجور عليه فاعله - إن شاء الله تعالى.

واستند لما قد روى مسلم وغيره عن أًبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّحَرَةُ.

ورد في إجابة سؤال ماذا يحدث عند قراءة سورة البقرة 40 يوما ؟، أنه لا صحة لما ورد حول فضل قراءة سورة البقرة لمدة 40 يوما ولا يوجد له أصل في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة البقرة في المنزل تطرد الشياطين منه، وتلاوة سورة البقرة تحمي المؤمن من الشر وتكفيه السحر والعين، وجاء التخصيص بالفضل فيها الآيات في نهايتها.

وتحدث الفقهاء في ماذا يحدث عند قراءة سورة البقرة 40 يوما ؟، مطولاً إلا أنه لم يقف أحد منهم على دليل شرعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صحيح في فضل قراءة سورة البقرة لمدة 40 يوم.

كما قال بعض الفقهاء المحدثون أن تخصيص أي سورة من القرآن بفضل مرتبط بعدد معين بالقراءة وتخصيص لها حاجة معينة تحققها هو درب من الابتداع في الدين، لكن هذا لا ينفي الفضل العظيم لسورة البقرة وقراءتها، النفي فقط في تخصيص زمان وعدد ومكان لقراءتها أو تخصيص حاجات تحققها تلك القراءة.

ماذا يحدث عند قراءة سورة البقرة يوميا

فقد ورد في سورة البقرة ألف نهي وألف أمر وخبر طاردة للشيطان ماحقة له ولأعوانه السحرة، قال -صلى الله عليه وسلم-: «اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» البطلة السحرة .

وتأتي سورة البقرة يوم القيامة كغمامة في موقف عظيم، ومهيب، يوم تبلغ الشمس من القرب إلى الأرض أي مبلغ فتظل صاحبها لحمايته والذود عنه، قال -صلى الله عليه وسلم-: ««اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا» - سورة البقرة وآل عمران-.

وورد من أعظم فضائل سورة البقرة أنها تضم في طياتها أعظم آية في القرآن آية الكرسي، قال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ».

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