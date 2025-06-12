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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جنايات المحلة تؤيد حكم إعدام سفـ.ـاح عزبة رستم بتهمة إنهاء حياة أمه وأشقائه

ضحايا سفاح الغربية
ضحايا سفاح الغربية

قضت اليوم  محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة، بمحافظة  الغربية بمعاقبة سفاح عزبة رستم المتهم بقتل والدته وشقيقيه واشعال النيران فى الجثامين بالإعدام شنقا.

وكانت المحكمة قد احالت أوراق السفاح لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقًا وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

تفاصيل حكم القضية 

وتعود تفاصيل الواقعة ليوم 22يونيو لعام2024 عندما تلقي  مدير أمن الغربية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور الرائد "محمد العسال "بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل من يوم الخميس.

تحرك أمني عاجل 

علي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود عدد3 جثث  لسيدتان وشاب الجثة  الأولي "والدة المتهم"في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقة المتهم وتدعي" أ.ا.ا"في منتصف العقد الثالث ،والجثة الثالثة لشقيق  المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي" محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29ويعمل محامي... وبسؤال أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم واهله علي خلافات مستمرة .
تم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين الي ذويهم للصلاة عليها والدفن بمقابر العائلة.

تفاصيل الواقعة 


وحرر محضر بالواقعة وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم القبض على المتهم وجرى اقتياده إلى ديوان المركز للتحقيق معه، والوقوف على أسباب وظروف الملابسات الواقعة.

سفاح عزبة رستم جنايات المحلة تأييد الحكم اعدام المتهم إنهاء حياة أمه شقيقه وشقيقته

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