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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رمز للعطاء والتضحية.. محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات ويؤكد: المرأة المصرية ستظل ركيزة بناء الوطن

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

كرّم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، عددًا من الأمهات المثاليات من مختلف مراكز المحافظة، خلال احتفالية رسمية نُظمت بمقر ديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بحضور  حسناء احمد ابراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

جهود محافظ الغربية 

وخلال كلمته، أكد محافظ الغربية أن المرأة المصرية ستظل رمزًا للعطاء والتضحية، وركيزة أساسية في بناء الوطن، مشيرًا إلى أن تكريم الأمهات المثاليات هو تأكيد على ما تقوم به الدولة المصرية من تقدير عملي لدور المرأة في صناعة الأجيال وبناء المجتمع، وتعبير صادق عن الامتنان لمن تحملن أعوامًا من الكفاح الصامت داخل البيوت وفي ميادين العمل العام.

وقال المحافظ:هذا اليوم رسالة وفاء واعتراف بدور كل أم كرّست حياتها من أجل أسرة متماسكة ووطن قوي. إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع المرأة والأم في قلب جهودها التنموية والاجتماعية.”

تكريم الأم المثالية 

وخلال الاحتفالية، قام محافظ الغربية بتكريم عدد من النماذج النسائية الملهمة، اللاتي قدمن قصصًا واقعية من الصبر والنجاح والاحتواء، حيث تم تكريم كل من:
•هناء مكرم رمضان: كأم مثالية أولى على مستوى محافظة الغربية.
•بهية محمد عبد الرحمن: كأم مثالية ثانية.
•جيهان عزمي حبيب: كأم مثالية ثالثة.
•سمية مصطفى محمد: كأم مثالية لفئة “أم لابنة من ذوي الهمم”.
•مجدة عبد السلام: كأم مثالية من فئة “الأم البديلة” التي احتضنت وربّت بكل حب ووعي.

وقد قام المحافظ بإهداء المكرمات شهادات تقدير ومبالغ وهدايا تذكارية، تعبيرًا عن فخر المحافظة بما قدمنه، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل ضمير الوطن وصموده.

نماذج المرأة المصرية 

وأضاف الجندي هذه النماذج المشرفة تبرهن أن الأم المصرية مدرسة حقيقية، تربي، تحمي، وتغرس القيم. وسنواصل دعمنا للمرأة في كل موقع، لأنها صانعة الحياة ومصدر القوة.”

كما أعربت الأمهات المكرمات عن فخرهن بهذا التكريم، الذي وصفنه بأنه لحظة تاريخية في حياتهن، تعكس اهتمام الدولة بقصص الكفاح الإنساني التي غالبًا ما تحدث بعيدًا عن الأضواء.

تحية تقدير لكل أم في الغربية

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه تحية تقدير لكل أم في الغربية وفي مصر، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم وتمكين المرأة، وتعزيز مكانتها في جميع مواقع المسؤولية، وقال:كل أم عظيمة هي خط الدفاع الأول عن الأسرة، ومفتاح الأمل في مستقبل أقوى.”

وفي ختام الاحتفالية، حرص محافظ الغربية على أن يوجّه كلمة وفاء إلى أرواح الأمهات الراحلات، مؤكدًا أن الوطن لا ينسى مَن بذلن أعمارهن من أجل تنشئة أجيال تحمل القيم والمبادئ.
وقال المحافظ:في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بالأم الحاضرة بيننا، نرفع أيضًا أكفّ الدعاء لكل أم رحلت عن عالمنا بعدما أدّت رسالتها بكل إخلاص. ستظل ذكراهن الطيبة حاضرة في قلوب أبنائهن، وفي ضمير هذا الوطن الذي لا ينسى جميلًا ولا يُغفل فضلًا.”

محافظ الغربية تكريم الأم المثالية دعم الأسر والعائلات الاكثر كفاءه

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