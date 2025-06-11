رئيس الغربية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

هنأ الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، الطلاب الأوائل الناجحين بالشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، عن العام الدراسي 2024- 2025م، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادتين ظهر اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025م، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الأوائل



كما حرص رئيس المنطقة على الإطلاع على إحصائيات نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، والتي بلغت نسبتها 92٪ بالشهادة الابتدائية، و نسبة 83 % للشهادة الإعدادية الأزهرية ، وأشاد بالمستوى المتميز للطلاب، مقدمًا التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ولأولياء أمورهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل القادمة.

تهنئة أوائل الثانوية الأزهرية

كما تَقدّم كلٌ من الشيخ عبد اللطيف طلحة، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية و رعاية الطلاب ، بالشكر للسادة المشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، وجميع من ساهم في إخراج هذا العمل بنجاح، لهم كل تقدير واحترام.

دعم المتفوقين دراسيا



وخص رئيس المنطقة الشكر والتقدير لمدير الامتحانات بالمنطقة ، مدير التعليم الإبتدائي ، واصلًا بالشكر أيضًا لكلٌ من: رئيس واعضاء كنترول الشهادة الإبتدائيةو الشهادة الإعدادية.

نتيجة الطلاب والطالبات

ولمعرفة نتيجة طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يرجى الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg

علما بأن ترتيب الأوائل علي مستوى المنطقة قابل للتغير بعد اعلان نتيجة الطعون والتي من المقرر ان يكون الطعن فيها مقتصرا علي نتيجة الترم الثاني فقط.