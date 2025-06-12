توجيهات بتجنب الأخطاء خلال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الاعدادية بالغربية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ،انتظام أعمال تقدير الشهادة الإعدادية ومقار التصحيح ولجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، بإدارة غرب طنطا .

جهود التربية والتعليم

وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية.

دعم وكيل التعليم بالغربية

في المقابل أكد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، مؤكداً بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والإلتزام بعدم إستخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

دعم الطلاب والطالبات

كما شدد وكيل الوزارة على توافر. وسائل الأمن والسلامه داخل المقار وغلق البوابات، وتواجد عامل النوباتيجية على بوابة المدرسةواتباع كافة التعليمات التى تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن المقر، متمنيا للجميع دوام التوفيق والتقدم والتميز فى العمل.