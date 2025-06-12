تعليم بالغربية يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية داخل غرفة العمليات

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه محمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنيه

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

استمرار الامتحانات

و يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 39.642 ألف طالب وطالبة الامتحانات التحريرية في 121 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وفقا للجدول المعلن لكل نوعية وتخصص.

تعليمات صارمة داخل اللجان

كما اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، حيث تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب، للتأكد من عدم حيازة أي أجهزة الكترونية من تليفون محمول أو سماعات أو ساعات الكترونية، من شأنها المساعدة على الغش، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.