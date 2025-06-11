إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان ـ القاهرة

تعرض 6 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة ، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من الكيلو 30 على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

قامت مديرية أمن أسوان ، والإدارة العامة للمخدرات وقوات الأمن المركزى بحملة مكبرة بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان أستهدفت توجيه ضربة مركزة لبؤرة شديدة الخطورة.

وقد أسفرت جهود الحملة عن تصفية ٥ عناصر إجرامية ، وضبط عنصريين آخرين ، بينما أصيب أحد الضباط المشاركين فى الحملة بطلقات نارية وتم تقديم الخدمة العلاجية له بأحد المستشفيات.

ونجحت الحملة أيضا فى ضبط أسلحة آلى ومتعدد وجرنوف ،كما تم بالتوازى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والتى تمثلت فى الشامبو والحشيش والهيروين ، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

حادث

وياتى ذلك إستمرارا للجهود المبذولة للحد من ظاهرة إنتشار المخدرات بين الشباب الأسوانى ، ضمن مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وخاصة فى المحور الأول ، والذى يتمثل فى المواجهة الأمنية للإتجار بالمخدرات.

وفى نفس السياق واصلت مديرية أمن أسوان تنظيم الحملات الأمنية بالأكمنة الثابتة والمتحركة ، ولا سيما فى الطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن ، مدعمة بفرق متخصصة للكشف عن تعاطى المخدرات سواء للسائقين أو الركاب ، والتى أسفرت بالكشف عن بعض المتعاطين للمواد المخدرة ، وتم توجيههم إلى المراكز المتخصصة للإستفادة من الخدمات العلاجية المجانية التى يتم تقديمها بها .

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية في أسوان، إن الحديقة استقبلت مئات الزوار والأسر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن السائحين من مختلف الجنسيات باعتبارها ضمن أبرز المعالم السياحية البارزة داخل مدينة أسوان.