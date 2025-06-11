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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: رفع للإشغالات وتوافد بالحديقة النباتية وتوزيع لحوم الأضاحي.. والصوامع والشون تستقبل 543 ألفًا و207 أطنان قمح محلي

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم أحداثًا متنوعة. 

الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 1500 زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك
 

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية في أسوان، إن الحديقة استقبلت مئات الزوار والأسر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن السائحين من مختلف الجنسيات باعتبارها ضمن أبرز المعالم السياحية البارزة داخل مدينة أسوان.  

وأضاف محمود أن أعداد الزائرين من السائحين والعائلات الأسوانية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك وصلت إلى 1500 زائر، منهم 350 أجنبيًا من مختلف الجنسيات، و1150 مصريا للاحتفال بالعيد وسط المقومات الطبيعة داخل الحديقة.  

وأوضح أن الحديقة النباتية تعتبر متحفا نباتيا بارزا ومميزا، حيث إنها تقع على مساحة 18 فدانا، وتضم 27 حوضا يحتوى على أكثر من 800 نوع من النباتات الاستوائية وشبه الاستوائية.

جهود متنوعة 

أسوان : إغلاق نهائى لـ10 محلات مخالفة ورفع 500 حالة إشغال
 

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بنطاق أحياء غرب وشرق المدينة حيث نجحت جهود الحملة فى الإغلاق والتشميع النهائى لـ 10 محلات مخالفة بسور السكة الحديد بمنطقة السيل لقيام المخالفين بالتعدى على حرم السور من خلال إقامة محلات مخالفة وإعادة فتح محلات أخرى قد سبق غلقها لكونها بدون ترخيص  ذلك إستكمالاً لجهود المحافظة المستمرة للقضاء على العشوائيات ، وبناءاً على توجيهات من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتصدى لكافة أشكال التعدى والإشغال التى يقوم بها بعض المخالفين لإستغلال أجازة عيد الأضحى .  

وأثمرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال شملت 220 كرسى و 220 تربيزة و 7 فاترين عشوائية ، و 20 ميزان ، و 50 تندة مخالفة ، وتم مصادرة المضبوطات ، فيما شارك فى أعمال الحملة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء غرب وجنوب وشرق ، وجميع الفنيين والمساعدين والموظفين بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن .

توزيع لحوم الأضاحى لمؤسسة مصر الخير على 21 ألفًا و680 أسرة بأسوان
 

قام فرع مؤسسة مصر الخير بأسوان ، بتوزيع لحوم الأضاحى على المستفيدين من الأسر الأكثر إحتياجاً ، بمختلف المدن والمراكز بكل عدالة وشفافية لوصولها للمستحقيق على الوجه الأكمل ، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

يأتى ذلك ضمن مشروع الأضاحى، الذى تنفذه مؤسسة مصر الخير بشكل سنوى لتوفير " حياة كريمة "، للمواطنين تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

صوامع وشون أسوان تستقبل 543 ألفًا و207 أطنان قمح محلي
 

استقبلت الصوامع والشون والبناكر فى أسوان ، كميات من القمح المحلي بإجمالى 543 ألفًا و 207 أطنان بنسبة وصلت إلى 111 % من المستهدف ، وهو الذى يتم توريده من المساحة المنزرعة بالقمح بواقع 409 آلاف و 547 فدانًا .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح موسم حصام القمح الحالى 2025 ، وفى إطار تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد وتسليم محصول القمح إلى الصوامع والشون والبناكر المخصصة لها داخل وخارج المحافظة .

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، بأن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألفا و 430 طنا داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، فيما تم توريد 391 ألفا و 777 طنا داخل صوامع المحافظات المجاورة .

ولفت أبو القاسم، بأنه تم التنسيق المسبق مع الصوامع الموجودة خارج المحافظة لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا ، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألفا و 978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

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