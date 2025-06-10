صوامع وشون أسوان تستقبل 543 ألف و207 طن قمح محلي

استقبلت الصوامع والشون والبناكر فى أسوان ، كميات من القمح المحلي بإجمالى 543 ألف و 207 طن بنسبة وصلت إلى 111 % من المستهدف ، وهو الذى يتم توريده من المساحة المنزرعة بالقمح بواقع 409 ألف و 547 فدان .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح موسم حصام القمح الحالى 2025 ، وفى إطار تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد وتسليم محصول القمح إلى الصوامع والشون والبناكر المخصصة لها داخل وخارج المحافظة .

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، بأن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألف و 430 طن داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، فيما تم توريد 391 ألف و 777 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة .

ولفت أبو القاسم، بأنه تم التنسيق المسبق مع الصوامع الموجودة خارج المحافظة لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا ، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألف و 978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

توريد القمح

هذا وضمن مشروع الأضاحى الذى تنفذه مؤسسة مصر الخير بشكل سنوى لتوفير " حياة كريمة " للمواطنين تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

فقد قام فرع المؤسسة بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بتوزيع لحوم الأضاحى على المستفيدين من الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المدن والمراكز بكل عدالة وشفافية لوصولها للمستحقيق على الوجه الأكمل .

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة ، أنه فى ظل التنسيق المستمر مع محافظ أسوان ، وبرعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، ومتابعة من أحمد صلاح مدير قطاع التنفيذ فقد تم ذبح وتوزيع 123 رأس من العجول بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، حيث تمت عمليات الذبح وفقاً للشروط الشرعية والصحية المعتمدة ، وتحت إشراف بيطرى كامل ، وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة اللحوم وجودتها قبل توزيعها على المستفيدين .

ولفت إلى أن الأسر المستفيدة من لحوم الأضاحى بلغت 21 ألف و 680 أسرة منهم 19 ألف و 680 أسرة بكافة المراكز والمدن ، كما تم توزيع اللحوم أيضاً على نحو 2000 أسرة متواجدة داخل المحافظة من الدول الشقيقة .

وفى نفس الوقت قامت مؤسسة مصر الخير بالتبرع بناتج حملة " صك الأضحية " لجمعيات الرفق بالحيوان للمساعدة فى تحقيق الإستدامة وإستكمال دائرة التنمية وذلك ضمن جهود المؤسسة لتقديم يد العون للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير لحوم الأضاحى لهم فى مختلف قرى ومراكز المحافظة .