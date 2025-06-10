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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صوامع وشون أسوان تستقبل 543 ألف و207 طن قمح محلي

القمح بأسوان
القمح بأسوان
محمد عبد الفتاح

استقبلت الصوامع والشون والبناكر فى أسوان ، كميات من القمح المحلي بإجمالى 543 ألف و 207 طن بنسبة وصلت إلى 111 % من المستهدف ، وهو الذى يتم توريده من المساحة المنزرعة بالقمح بواقع 409 ألف و 547 فدان .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح موسم حصام القمح الحالى 2025 ، وفى إطار تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد وتسليم محصول القمح إلى الصوامع والشون والبناكر المخصصة لها داخل وخارج المحافظة .

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، بأن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألف و 430 طن داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، فيما تم توريد 391 ألف و 777 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة .

ولفت أبو القاسم، بأنه تم التنسيق المسبق مع الصوامع الموجودة خارج المحافظة لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا ، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألف و 978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

توريد القمح

هذا وضمن مشروع الأضاحى الذى تنفذه مؤسسة مصر الخير بشكل سنوى لتوفير " حياة كريمة " للمواطنين تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

فقد قام فرع المؤسسة بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بتوزيع لحوم الأضاحى على المستفيدين من الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المدن والمراكز بكل عدالة وشفافية لوصولها للمستحقيق على الوجه الأكمل .

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة ، أنه فى ظل التنسيق المستمر مع محافظ أسوان ، وبرعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، ومتابعة من أحمد صلاح مدير قطاع التنفيذ فقد تم ذبح وتوزيع 123 رأس من العجول بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، حيث تمت عمليات الذبح وفقاً للشروط الشرعية والصحية المعتمدة ، وتحت إشراف بيطرى كامل ، وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة اللحوم وجودتها قبل توزيعها على المستفيدين .

ولفت إلى أن الأسر المستفيدة من لحوم الأضاحى بلغت 21 ألف و 680 أسرة منهم 19 ألف و 680 أسرة بكافة المراكز والمدن ، كما تم توزيع اللحوم أيضاً على نحو 2000 أسرة متواجدة داخل المحافظة من الدول الشقيقة .

وفى نفس الوقت قامت مؤسسة مصر الخير بالتبرع بناتج حملة " صك الأضحية " لجمعيات الرفق بالحيوان للمساعدة فى تحقيق الإستدامة وإستكمال دائرة التنمية وذلك ضمن جهود المؤسسة لتقديم يد العون للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير لحوم الأضاحى لهم فى مختلف قرى ومراكز المحافظة .

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