العثور على جثة عجوز مات أثناء سحب معاشه بالمحلة.. تفاصيل مؤلمة

سادت حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية عقب العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر كما تبين إصابته بغيبوبة كبدية تسببت في سقوطه مغشيا على طوبة ، ولفظ أنفاسه الأخيرة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحلة العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجده يفيد استقبال مستشفى المحلة العام مسن في العقد السابع من العمر جثة هامدة.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت اشراف الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم ثان المحلة وتبين العثور على جثة مسن ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة ، حيث توفي أثناء عمليه سحب فلوس من إحدى ماكينات Atm بعد ما أصيب بغيبوبة كبد وعلى إثرها سقط مغشيا على الأرض.

العثور علي مبلغ

وحال سير أحد المواطنين بمنطقة محل الواقعة تم العثور عليه وتبين بحوزته مبلغ مالي وجميع متعلقاته الشخصية وتم التواصل مع أهليته الذين انتقلوا على الفور وقاموا بنقله إلى مستشفى المحلة العام وتم إخطارا الشرطة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.