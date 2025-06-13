مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

شهد طريق أسيوط الغربي المتجه إلى القاهرة انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربي بالجيزة في الاتجاه للقاهرة، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف وأوناش المرور إلى مسرح الحادث.

وتبين من الفحص مصرع شخصين، وإصابة 12 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت أوناش المرور رفع السيارة المهشمة وتسيير حركة الطريق.