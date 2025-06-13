ننشر أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

تحقق النيابة العامة بالجيزة في مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربي.

واستعلمت النيابة عن حالة المصابين لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثماني المتوفيين.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: رمضان جمعة 37 سنة، وخالد لطفى 40 سنة، فيما أصيب كل من: داليا احمد 20 سنة، ونداء خالد 5 سنوات، وأمل محسن 35 سنة، وآية سيد 21 سنة، وعاصم ربيع 25 سنة، وآية جمعة 24 سنة، ومأمونة ناصر 8 سنوات، وآمنة ناصر 5 سنوات، وانجى قليد 22 سنة، وعبدالله حمادة 18 سنة، وجمال عصمت 27 سنة، ومحمود عيد 28 سنة جميعهم كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وشهد طريق أسيوط الغربي المتجه إلى القاهرة انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربي بالجيزة في الاتجاه للقاهرة، وانتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف وأوناش المرور إلى مسرح الحادث.

وتبين من الفحص مصرع شخصين، وإصابة 12 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت أوناش المرور رفع السيارة المهشمة وتسيير حركة الطريق.