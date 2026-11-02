سهرة كروية ساخنة.. الأهلي والزمالك ونيوكاسل والاتحاد في مواجهات مرتقبة اليوم

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، إقامة عدد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط ترقب جماهيري كبير للعديد من المباريات المرتقبة.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الاتحاد السعودي أمام العين الإماراتي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري رامي ربيعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، كما يلتقي نيوكاسل يونايتد مع إيفرتون في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الصعيد المحلي، تقام مباراتان قويتان ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث يواجه الزمالك نظيره وادي دجلة، بينما يصطدم الأهلي بفريق المقاولون العرب، في مواجهتين يسعى خلالهما قطبا الكرة المصرية لتحقيق الفوز وحصد النقاط.

وفيما يلي يستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

وادي دجلة × الزمالك – الساعة 6 مساءً – أون سبورت 1.

الأهلي × المقاولون العرب – الساعة 9 مساءً – أون سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد × إيفرتون – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو لاكورونيا × أوساسونا – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساسولو × فيورنتينا – الساعة 7:30 مساءً.

أتالانتا × بارما – الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان × ستاد بريست – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري التركي

جنتشلربيرليجي × ألانيا سبور – الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

باختاكور × النصر – الساعة 3:45 مساءً – beIN Sports HD 2.

السد × الأهلي – الساعة 6 مساءً – beIN Sports HD 1.

الوصل × القوة الجوية – الساعة 6 مساءً – beIN Sports HD 2.

تراكتور × نيفتشي – الساعة 6 مساءً – beIN Sports HD 3.

الاتحاد × العين – الساعة 8:15 مساءً – beIN Sports HD 3.

الغرافة × القادسية – الساعة 8:15 مساءً – beIN Sports HD 1.