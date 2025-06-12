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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأولى إعدادية أزهرية بالغربية: ربنا كرمني بالتفوق.. وحفظ القرآن سندي بالحياة

اسرة الطالبة
اسرة الطالبة
الغربية أحمد علي

شهدت قرية كوم عبود التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق الطالبة  منة رضا وحصولها على المركز الأول على الشهادة الإعدادية الأزهرية بالغربية الأمر الذي لاقي استحسان اهل الفتاة وذويها عقب اعتماد النتيجه رسميا .

فرحة أوائل إعدادية الأزهرية 


"الحمد لله فضل من الله عز وجل ..هذا النجاح جاء بعد جهد وتعب طوال دراستها" بتلك الكلمات أعربت الطالبة منة رضا، عن سعادتها لحصولها على المركز الأول على الشهادة الإعدادية الأزهرية بالغربية .

فرحة أسرة الطالبة 

وتابعت الطالبة المتفوقة بقولها "الحمد لله ربنا كرمني بالتفوق وحفظ القرآن الكريم سندي بالحياة" مشيرة أن توفيق الله ومن الواجب  على الطالب إنه يراعي ربنا ويذاكر ويجتهد ويتعب وربنا بيجازيه.. ويومي كان يبدأ الفجر بالصلاة وبعد كدا أقرأ وردي من القرآن الكريم.. وبعد كدا أذاكر وأراجع دروسي.

وصايا الأسرة 


كما اختتمت ووالديها يحتضناها ويقبلان رأسها مرددة عده كلمات أهمها" حفظ ومراجعة القرآن الكريم ساعدنا كثيرا علي مذاكرة .. ووالدتي أكتر حد كان بيدعمني ويساندني في مذاكرتي ودراستي.. ودايما كانت بتذاكر معايا وتقعد تفهمني أي حاجة تقف معايا" .
من ناحية أخري هنأ فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة العربية الأزهرية، الطلاب الأوائل الناجحين بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، عن العام الدراسي 2024- 2025م، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادتين ظهر اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025م، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية. 
كما حرص رئيس المنطقة على الإطلاع على إحصائيات نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، والتي بلغت نسبتها 92٪ بالشهادة الإبتدائية، و نسبة 83 % للشهادة الإعدادية الأزهرية ، وأشاد فضيلته بالمستوى المتميز للطلاب، مقدمًا التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ولأولياء أمورهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل القادمة.

تهنئة شيخ الأزهر بطنطا 

كما تَقدّم كلٌ من فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، والدكتور  محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية و رعاية الطلاب ، بالشكر للسادة المشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، وجميع من ساهم في إخراج هذا العمل بنجاح، لهم كل تقدير واحترام.
وخص رئيس المنطقة الشكر والتقدير لمدير الامتحانات بالمنطقة ، مدير التعليم الإبتدائي ، واصلًا بالشكر أيضًا لكلٌ من: رئيس واعضاء كنترول الشهادة الإبتدائيةو الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 

هذا ولمعرفة نتيجة طلاب الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية يرجى الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الرابط التالي:
https://natiga.azhar.eg
علما بأن ترتيب الأوائل علي مستوى المنطقة قابل للتغير بعد اعلان نتيجة الطعون والتي من المقرر ان يكون الطعن فيها مقتصرا علي نتيجة الترم الثاني فقط.

فرحة أسرة طالبة الأزهر الاعدادية الغربية القران الكريم تفوق دراسي بسيون

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