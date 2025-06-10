بعد إغلاقه العيادة بالجنازير والهروب.. قرار عاجل من الصحة ضد طبيب المحلة|صور

في مفاجئة من العيار الثقيل أغلق الطبيب "ف.ج" أبواب عيادته بالقفل والجنازير عقب إجراؤه عملية جراحية للشاب "محمد ربيع" والتي تسببت في إحداث نزيف دموي مفاجئ أودى بحياته، وذلك علي عكس تخصصه في مجال التخدير وليس العمليات الجراحية، فضلا عن وضع لافتة تحمل كافة التخصصات الطبية وحصوله علي ترخيص عيادة كممارس عام منذ أكثر من 20 سنة، ووقعت أسرة الشاب ضحية لطبيب خالف كافة معايير وأدبيات المهن الطبية بإجرائه جراحة داخل عيادته والتي وصفها جيرانه وأهلية المتوفي ب"عيادة الموت وليس عيادة شفاء" .

إغلاق عيادة الطبيب بالقفل والجنازير



وأفادت مصادر مقربة من منطقة العيادة أن الطبيب قد فر، بعدما علم بوفاة الشاب الضحية وترك المحلة بعدما اكتشف إصابته بنزيف مستمر طوال 3 أيام بعدما دخل مستشفي المحلة ووفاته، فضلا عن عرضه علي الطب الشرعي بمستشفي المنشاوي بطنطا.

تحرك من وزارة الصحة عاجل

في المقابل أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكليف لجنة من العلاج الحر لمعاينة العيادة المذكورة ومراجعة تراخيصها فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطبيب المذكور .

وكانت المفاجأة التي رصدتها لجنة العلاج الحر المشكلة من جهة عدد من الأطباء بإدارة صحة المحلة إغلاق العيادة بالقفل والجنازير فضلا عن اختفاء الطبيب المشار إليه وإغلاقه هاتفه وأخذت الإجراءات القانونية حيال عيادة الطبيب .

مخالفة القانون والإدارية



وتابعت مصادر طبية بمديرية الصحة أن الطبيب المتهم بالأعمال الطبي أخصائي طبيب تخدير وليس متخصصا في إجراء العمليات الجراحية فضلا عن مخالفته القانونية والإدارية بإجراء عملية للشاب داخل عيادته وهو مخالف لكافة الأعراف الطبية وقانون مزاولة المهن الطبية.

فتح التحقيق العاجل

في ذات السياق قرر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي في توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة الشاب محمد ربيع في منتصف العقد الثالث من عمره علي يد طبيب بشري غير متخصص عقب إجراؤه عمليه جراحية داخل عيادته الطبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحقيق عاجل



كما وجهت النيابة العامة بسرعه تحريات المباحث حول الواقعة فضلا عن سماع أقوال أسرة الشاب الضحية واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

تفريغ كاميرات مراقبة



وكشفت مصادر بالجهات التحقيق حول البدء في تفريغ كاميرات مراقبه وثبوت تردد الشاب الضحية وخروجه من أبواب عيادة الطبيب المتهم بإجرائه عملية جراحية لشاب داخل العيادة وهو مخالف للمعايير ممارسة ومزاولة المهن والأعراف الطبية .

اتهام أسرة الشاب الضحية

وأكدت أسرة الشاب الضحية في تصريحات صحفية في بلاغها واتهامها الطبيب أنه أجري عملية البواسير الجراحية لابنهم خلال نصف ساعة وترك ابنهم ينزف قائلا لهم "خدوا ابنكم علي مستشفي المحلة العام لإسعافه وأغلق أبواب العيادة في وجهنا وغادر فجأة وهو متوتر بعدها مات حسبنا الله ونعم الوكيل ..عاوزين حقه بالقانون والقصاص " .

تشييع جثمان الشاب الضحية



وكان المئات من الأسر والعائلات عقب أداء صلاة العصر بمسجد الششتاوي شيعوا جنازة الشاب محمد ربيع ضحية الإهمال الطبي في جنازة شعبية وسط مشاركة زملاؤه وأقاربه حتي دفن بمثواه الأخير بمقابر أسرته وسط الدعوات له بالرحمة والمغفرة.

وكانت المدينة العمالية شهدت حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الشاب محمد محمود ربيع في نهاية العقد الثالث من عمره عقب إجراءه عملية البواسير الجراحية داخل مركز طبي تابع للطبيب جراح شهير وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

نعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور الشاب مطالبين بالقصاص عقب تعرضه لواقعة إهمال طبي تسببت في أحداث نزيف ونقص نسبة هيمجلوبين ووفاته عقب تدهور حالته الصحية بمجرد وصوله إلي أبواب مستشفى المنشاوي بطنطا.

بلاغ واتهام من الأسرة

واتهمت أسرة الشاب الضحية في بلاغ رسمي الطبيب الشهير في محضر رسمي، فضلا عن صدور قرار من النيابة العامة بعرض جثمان الشاب الضحية علي الطب الشرعي لأخذ رأيه في أسباب الوفاة الحقيقية .

الجدير بالذكر أن أسرة الشاب الضحية حددت موعد صلاة العصر لإقامة صلاة الجنازة على ابنهم ووداعه الأخير بدفنه بمقابر أسرته وتدشين واجب العزاء لرحيله.