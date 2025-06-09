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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة شاب عقب إجرائه عملية البواسير داخل عيادة طبيب شهير بالمحلة وأسرته تحرر بلاغا بالإهمال الطبي

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الشاب محمد محمود ربيع في نهاية العقد الثالث من عمره عقب إجراءه عملية البواسير الجراحية داخل مركز طبي تابع للطبيب جراح شهير وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك صور الشاب مطالبين بالقصاص للحياته عقب تعرضه لواقعة إهمال طبي تسببت في أحداث نزيف ونقص نسبة هيمجلوبين ووفاته عقب تدهور حالته الصحية بمجرد وصوله إلي ابواب مستشفي المنشاوي بطنطا .

اتهام بالأهمال الطبي 

واتهم أسرة الشاب الضحية في بلاغ رسمي الطبيب الشهير في محضر رسمي فضلا عن صدور قرار من النيابة العامة بعرض جثمان الشاب  الضحية علي الطب الشرعي لأخذ رأيه في أسباب الوفاة الحقيقية .

تفاصيل جنازة الشاب 

الجدير بالذكر أن أسرة الشاب الضحية حددت موعد صلاة العصر لإقامة صلاة الجنازة على ابنهم و وداعه الاخير بدفنه بمقابر أسرته وتدشين واجب العزاء لرحيله المفاجىء .

وفاة شاب ضحية المحلة عملية بواسير اهمال طبي عرض جثمان طب شرعي

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