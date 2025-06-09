المئات يشيعون جثمان شاب ضحية الإهمال الطبي بالمحلة.. صور وفيديو

شيع المئات من الأسر والعائلات عقب أداء صلاة العصر بمسجد الششتاوي جنازة الشاب محمد ربيع ضحية الإهمال الطبي في جنازة شعبية وسط مشاركة زملاؤه وأقاربه حتي دفن بمثواه الأخير بمقابر أسرته وسط الدعوات له بالرحمه والمغفره.

جنازة شعبية

وكانت المدينة العمالية شهدت استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الشاب محمد محمود ربيع في نهاية العقد الثالث من عمره عقب إجراءه عملية البواسير الجراحية داخل مركز طبي تابع للطبيب جراح شهير وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك صور الشاب مطالبين بالقصاص للحياته عقب تعرضه لواقعة إهمال طبي تسببت في أحداث نزيف ونقص نسبة هيمجلوبين ووفاته عقب تدهور حالته الصحية بمجرد وصوله إلي ابواب مستشفي المنشاوي بطنطا .

اتهام إهمال طبي

واتهمت أسرة الشاب الضحية في بلاغ رسمي الطبيب الشهير في محضر رسمي فضلا عن صدور قرار من النيابة العامة بعرض جثمان الشاب الضحية علي الطب الشرعي لأخذ رأيه في أسباب الوفاة الحقيقية .

جدير بالذكر أن أسرة الشاب الضحية حددت موعد صلاة العصر لإقامة صلاة الجنازة على ابنهم و وداعه الاخير بدفنه بمقابر أسرته وتدشين واجب العزاء لرحيله المفاجئ.