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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلصوا عليه غدرا.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بطعنات في المحلة

الجناة مرتكبي الواقعة
الجناة مرتكبي الواقعة
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من إلقاء القبض على المتهمين بإنهاء حياة الشاب محمود إيهاب في نهاية العقد الثالث من عمره بطعنات غادرة بواسطة "أسلحة البيضاء " بسبب خلافات سابقة بمنطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود أمنية

وكانت  منطقة محلة البرج شهدت واقعة مصرع شاب بطعنات علي يد آخرين بطعنات بواسطة بالأسلحة البيضاء مما تسبب في وفاته وتم نقل الجثة  بسيارة إسعاف إلى مشرحة  مستشفي المحلة العام .

تفاصيل الجريمة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين مجموعه من الشباب بمنطقة محلة البرج بدائرة القسم .

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .
وأفاد شهود عيان تعرض شاب يدعي "محمود ايهاب " 20 سنة  لطعنات بواسطة سلاح أبيض "سكين" مما اودي بحياته ونقل بسيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.

 .


وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة برئاسة الرائد عبد المنعم الوكيل وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين وتم اقتيادهم إلي ديوان قسم أول المحلة لعرضهم علي النيابة العامة.

سقوط المتهمين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظ الغربية مدير أمن الغربية ضبط المتهمين مشاجرة محلة البرج الشاب محمود إيهاب النيابة العامة تحقق

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