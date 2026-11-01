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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جمال حكماً لمباراة الزمالك ووادي دجلة.. ومحمد معروف للأهلي والمقاولون في كأس العاصمة

محمد معروف
محمد معروف
حسن العمدة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقمي التحكيم المكلفين بإدارة مباراتي الزمالك أمام وادي دجلة، والأهلي ضد المقاولون العرب، والمقرر إقامتهما غداً ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

واختارت لجنة الحكام الحكم أحمد جمال لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة، بينما أسندت مهمة إدارة مواجهة الأهلي والمقاولون العرب إلى الحكم محمد معروف.

تأتي المباراتان في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، التي تشهد مشاركة عدد من أندية الدوري الممتاز، وسط منافسة قوية من أجل تحقيق نتائج إيجابية والمضي قدماً في مشوار البطولة.

الاتحاد المصري لكرة القدم الزمالك وادي دجلة الأهلي المقاولون العرب

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