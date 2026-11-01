أحمد جمال حكماً لمباراة الزمالك ووادي دجلة.. ومحمد معروف للأهلي والمقاولون في كأس العاصمة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقمي التحكيم المكلفين بإدارة مباراتي الزمالك أمام وادي دجلة، والأهلي ضد المقاولون العرب، والمقرر إقامتهما غداً ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

واختارت لجنة الحكام الحكم أحمد جمال لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة، بينما أسندت مهمة إدارة مواجهة الأهلي والمقاولون العرب إلى الحكم محمد معروف.

تأتي المباراتان في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، التي تشهد مشاركة عدد من أندية الدوري الممتاز، وسط منافسة قوية من أجل تحقيق نتائج إيجابية والمضي قدماً في مشوار البطولة.