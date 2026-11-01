الكشف عن أسباب استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي أمام المقاولون

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أسباب غياب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن قائمة مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أسباب استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي أمام المقاولون

وأكد المصدر أن استبعاد محمد الشناوي جاء وفقًا للاتفاق المسبق داخل الجهاز الفني، والذي يقضي بالاعتماد على حمزة علاء بصفة أساسية في حراسة مرمى الأهلي خلال منافسات البطولة، ومنحه فرصة المشاركة بشكل منتظم.

وأوضح أن الجهاز الفني قرر إراحة الثنائي أحمد سيد زيزو ومروان عطية من المباراة، في إطار سياسة تدوير اللاعبين ومنح بعض العناصر فرصة لالتقاط الأنفاس خلال الفترة الحالية.

وكانت قائمة المستبعدين من مواجهة المقاولون العرب قد شهدت أيضًا غياب كل من توفيق محمد وكريم الدبيس وأقطاي وكباكا وحسين الشحات وعمر الساعي، ليصل إجمالي الغائبين إلى 9 لاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، في الوقت الذي يسعى خلاله الجهاز الفني للاستفادة من البطولة في منح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجهيز عناصر الفريق للاستحقاقات المقبلة.