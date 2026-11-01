حرص أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي فاركو على زيارة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والذي يستعد لمواجهة سموحة في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

أمير عزمي يزور تدريب بيراميدز ويلتقي موكوينا.. تفاصيل

والتقى أمير عزمي مع المدير الفني الجنوب أفريقي رولاني موكوينا مقدما له التهنئة على النتائج الرائعة التي يحققها الفريق تحت قيادته، كما أثنى موكوينا على أمير عزمي وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة كمدير فني لنادي فاركو.

وحرص أمير على متابعة تدريب فريق نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي بصحبة أحمد زاهر المدير الإداري للفريق.

يذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة سموحة في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.