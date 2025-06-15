بوزن 2 طن.. محافظ الغربية يشهد توزيع دفعة جديدة من لحوم الأضاحي

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، فعاليات توزيع دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف، بإجمالي وزن بلغ 2 طن، تم تخصيصها لصالح المواطنين المستحقين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وحضر الاحتفالية الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وحسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير سبل الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

محافظ الغربية

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع “صكوك الأضاحي” الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مختلف المحافظات، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، بما يُعزز من جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول بالدعم إلى مستحقيه الحقيقيين في كل ربوع الجمهورية.

دعم المشروعات

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مشروع “صكوك الأضاحي” يُعد تجسيدًا عمليًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من يحتاج، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على مد يد العون للمواطن البسيط، بشكل يحفظ كرامته ويصون إنسانيته.

توزيع لحوم الاضاحي

وأضاف المحافظ أن عملية توزيع اللحوم تتم تحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وبالتنسيق التام مع مديرية الأوقاف، وفق آلية دقيقة ومحكمة تستند إلى قواعد بيانات موثقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر المُدرجة ضمن برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، وذلك بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه المبادرات ذات البُعد الإنساني، والتي تُعبّر عن التزام الدولة بدعم التنمية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون مع الجهات المعنية لتوفير مظلة دعم متكاملة للفئات المستحقة على مدار العام.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

كما أعرب اللواء الجندي عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في دعم منظومة العمل الخيري والمجتمعي، مثمنًا حرصها على تقديم الدعم بشكل منظم ومحترم، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية الحديثة في رعاية المواطن والاهتمام بأوضاعه المعيشية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة تُعد واحدة من سلسلة دفعات متتابعة خُصصت لمحافظة الغربية ضمن مشروع “صكوك الأضاحي”، الذي يُعد من أبرز مشروعات وزارة الأوقاف في مجال العمل المجتمعي، ويُنفذ بالشراكة مع الجهات التنفيذية لتحقيق استهداف دقيق للفئات المستحقة في مختلف المحافظات، مع مراعاة البُعد الجغرافي وتنوع الاحتياجات المجتمعية.