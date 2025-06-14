لرفضها الزواج منه.. أمن الغربية يفحص واقعة اعتداء شاب على سيدة بقرية محلة مرحوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف تفاصيل واقعة تعدي شاب على سيدة بالضرب المبرح أثناء سيرها بالطريق العام بقرية محلة مرحوم بسبب رفضها الزواج منه مما تسبب في إحداث إصابات نوعية بها وسقوطها أرضا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بفتح تحقيق في الواقعة.

جهود أمنية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة السيدة المعتدي عليها يفيد بالتعرض لها للتنكيل والاعتداء الوحشي بالضرب من جهة شاب في العقد الرابع من عمره لرفضها الارتباط والزواج منه.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

جهود أمنية لضبط الجاني

ويكثف ضباط مباحث مركز طنطا من جهودهم لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني لتقديمه وعرضه على جهات التحقيق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.