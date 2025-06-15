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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة ويحفز الطلاب |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، يرافقه  ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ،على تفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم، وذلك بالتزامن مع انطلاق أول أيام الامتحانات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، الذين أدوا امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

جهود محافظ الغربية 

وخلال جولته التفقدية، زار المحافظ لجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والتي تضم 129 طالبًا، وكذلك لجنة مدرسة السادات الثانوية بنات، والتي يؤدي بها 438 طالبة الامتحانات، وذلك في ظل متابعة ميدانية دقيقة لضمان انتظام وانضباط سير اللجان وتوافر الأجواء الملائمة للطلاب.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام على مستوى محافظة الغربية عدد 46,429 طالبًا وطالبة موزعين على 114 لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية. وقد أكد المحافظ أنه تم التأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، فضلًا عن تواجد عناصر التأمين التابعة لمديرية الأمن بكافة المواقع، لتأمين مقار اللجان والحفاظ على الانضباط.

جولة ميدانية داخل لجان الثانوية العامة 

وشدد محافظ الغربية على أهمية تطبيق الإجراءات التنظيمية بدقة، والتأكد من منع دخول أي أجهزة إلكترونية إلى داخل اللجان، من خلال إجراءات تفتيشية حازمة قبل بدء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات من شأنها التأثير على سير الامتحانات.

وأشاد المحافظ بما لمسه من استعدادات قوية من مديرية التربية والتعليم بالغربية، موجهًا الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن وكافة أعضاء المنظومة التعليمية على جهودهم في الإعداد والتنظيم، ومؤكدًا على استمرار الدعم الكامل من المحافظة لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن جميع المرافق الحيوية بمحافظة الغربية في حالة استعداد تام، تشمل قطاعات الصحة، والإسعاف، والكهرباء، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس، والتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة ورصد أي ملاحظات أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة الامتحانات والتعامل معها على الفور.

دعم الأسر والعائلات 

وحرص المحافظ خلال جولته على توجيه رسائل تحفيزية لأبنائه الطلاب، داعيًا إياهم إلى بذل الجهد والتركيز، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة تحقيق المراكز المتقدمة، كما هي عادة طلاب الغربية كل عام، قائلاً: “أبناء التربية والتعليم في الغربية مشهود لهم بالتميز والجد والاجتهاد، ونحن واثقون في قدرتهم على تصدر المشهد كالعادة.”

كما التقى اللواء أشرف الجندي بعدد من أولياء الأمور المتواجدين خارج اللجان، وطمأنهم على انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدًا أن “أبناؤكم أمانة.. وكل أجهزة المحافظة في خدمتهم”، في لفتة إنسانية لاقت استحسانًا كبيرًا من المواطنين، خاصة من الأمهات اللاتي حرصن على الحضور لمؤازرة أبنائهن.

تفعيل غرف العمليات والطوارىء 

ومن جانبه، صرح الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الامتحانات انطلقت في موعدها المحدد دون أية معوقات، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الجهات لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والمراقبين، مع الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية .

محافظ الغربية أمن الغربية دعم طلاب وطالبات الثانوية العامة لجان

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