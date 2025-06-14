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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع أداء الطلاب بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أداء طلاب القسم العلمي في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك خلال جولته بعدد من المعاهد الأزهرية بمدينة طنطا، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، جاء ذلك بحضور إبراهيم صديق المشرف العام على أعمال الامتحانات.

جهود محافظ الغربية 

تفقد محافظ الغربية خلال جولته لجان امتحان مادة الفيزياء، حيث تابع سير الامتحانات داخل معهد فتيات طنطا الثانوي، ومعهد توكل النموذجي بسيجر، واطمأن على مستوى الورقة الامتحانية ووضوح الأسئلة، واستمع إلى الطلاب بشأن مدى مناسبة الأسئلة ووضوح التعليمات.

وأشاد المحافظ بحسن تنظيم اللجان، والجهود المبذولة لتوفير بيئة امتحانية هادئة، من خلال توفير الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة والانضباط داخل اللجان، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية بكل حزم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على راحة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

دعم الأسر والعائلات 

حرص اللواء أشرف الجندي على توجيه كلمات تحفيزية وتشجيعية للطلاب، داعيًا أبناءه إلى بذل أقصى الجهد والتركيز خلال الامتحانات، مؤكدًا أن أبناء محافظة الغربية اعتادوا على تصدر المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، بفضل اجتهادهم وتفوقهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وحرص المحافظ خلال الجولة على الحديث مع عدد من أولياء الأمور المنتظرين خارج اللجان، حيث قال لهم: “أبناؤكم أمانة.. دول مستقبل مصر، وجينا نطمن عليكم قبل ما نطمن عليهم.. المحافظة كلها في حالة طوارئ لخدمتهم في أيام الامتحانات دي” في مشهد إنساني ترك أثرًا طيبًا بين الأهالي، خاصة الأمهات اللاتي حرصن على الحضور مبكرًا للاطمئنان على أبنائهن.

يُذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بمحافظة الغربية يبلغ 11,190 طالبًا وطالبة، موزعين على 124 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، حيث تُجرى الامتحانات في أجواء من الانضباط الكامل، وسط تنسيق تام بين المنطقة الأزهرية وكافة الجهات المعنية لضمان أعلى درجات التأمين والالتزام داخل اللجان.

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