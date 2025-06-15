لاختلال توازنها .. سقوط صغيرة من أعلى شرفة منزلها بالطابق الخامس بالمحلة

شهدت منطقة سكة زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة وفاة طفلة عمرها 5 سنوات بعد إصابتها بنزيف داخلى نتيجة سقوطها من الطابق الخامس أثناء لهوها بأبراج النصر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد، بورود بلاغ من الأهالى تفيد بمصرع طفلة تدعى «خديجة. ع. ح. ز» تبلغ من العمر 5 سنوات، إثر سقوطها من الطابق الخامس بأبراج النصر.

جهود أمنية

كما انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال سؤال الشهود أن الطفلة سقطت من الطابق الخامس أثناء لهوها فى شرفة شقتهم السكنية بأبراج النصر، أصيبت بنزيف داخلى أدى إلى وفاتها فى الحال، ولا توجد شبهة جنائية.

رحيل مفاجئ

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام للكشف الطبى عليها وإعداد تقرير بحالتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وكان قد شيع الأهالى جنازة عصفورة الجنة من أحد المساجد، وسط انهيار أسرتها، واتشحت السيدات بالسواد وتم دفنها فى مقابر المحلة.