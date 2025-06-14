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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية تُنهي الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.. جاهزية كاملة وتأمين مشدد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية واللوجستية اللازمة لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، والتي تبدأ غدًا الأحد، وسط حالة من الجاهزية التامة في جميع الإدارات التعليمية والمرافق الخدمية المعنية.

جهود محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة سخّرت كافة إمكانياتها لتأمين امتحانات 46,429 طالبًا وطالبة موزعين على 114 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، وضمان سير العملية الامتحانية في أجواء هادئة وآمنة.

طوارىء لجان الثانوية العامة 

وشدد “الجندي” على أن جميع المرافق الحيوية بالمحافظة في حالة استعداد قصوى، بما في ذلك قطاعات الصحة، والإسعاف، والكهرباء، إلى جانب التنسيق مع المرور لإدارة الحركة وتخفيف التكدسات المرورية خاصة بمحيط المدارس، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان.

وفي هذا السياق، تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للعمل على مدار الساعة، وربطها بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي موقف طارئ، بما يضمن انضباط وانتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان.

توجيهات وكيل التعليم بالغربية 

من جانبه، أوضح الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان بالوسائل اللازمة من تهوية جيدة ومراوح ثابتة ومتحركة، مع التأكد من سلامة التركيبات الكهربائية وفق أعلى معايير الأمان، لضمان بيئة امتحانية مناسبة في ظل الأجواء الصيفية.

وأشار إلى أنه تم تسليم كتب المفاهيم إلى الإدارات التعليمية، وشدد وكيل الوزارة على تطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مؤكدًا أنه تم التنبيه بذلك من خلال لافتات إرشادية وتعليمات واضحة في محيط اللجان.

تجهيز لجان الطلاب والطالبات 

وفي الختام أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إنجاح هذا الحدث الوطني، الذي يُمثل محطة فارقة في مستقبل آلاف الطلاب، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية تعمل بتنسيق تام من أجل توفير بيئة آمنة ومنضبطة، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وتهيب محافظة الغربية بالطلاب وأولياء الأمور الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وعلى رأسها عدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومؤكدة أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية فورًا في حالة وجود مخالفات.

اخبار محافظة الغربية تجهيز لجان الثانوية العامة الطلاب والطالبات دعم الأسر والعائلات

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