نجاح استئصال جذري للكلى لمريض يعاني من ورم خبيث بمبرة المحلة.. صور

تمكن الفريق الطبي لقسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى في تحقيق إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة.

تفاصيل النجاح الطبي



وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي د .احمد مصطفي، وبتوجيهات السيد الدكتور مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي د. كريم بركات، وبإشراف د.احمد البنا مدير مستشفى مبرة المحلة.

جهود طبية

كما تمكن الفريق من إجراء عملية استئصال جذري للكلى بالمنظار لمريض كان يعاني من ورم خبيث بالكلى، مصحوبًا بألم حاد في جانب البطن وتوعك شديد ومستمر، وهو ما استدعى تدخلًا جراحيًا فوريًا بعد تقييم الحالة بدقة.

تفاصيل التدخل الجراحي

كما تم إجراء العملية تحت التخدير الكلي، واستغرقت عدة ساعات، تمكن خلالها الفريق الجراحي من إستئصال الكلية المصابة بالكامل باستخدام المنظار الجراحي، في إجراء دقيق يتطلب مهارة عالية وتقنيات متقدمة.

انتقل المريض بعد العملية إلى القسم الداخلي لمتابعة حالته، حيث خرج من غرفة العمليات في حالة مستقرة.

فريق طبي

وضم الفريق الطبي القائم على الجراحة كل من الدكتور. محمد صبر– رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى مبرة المحلة والدكتور .فهمي الكاشف– استشاري التخدير

الدكتور.أشرف عرفة –استشاري التخدير

بمساعدة أطباء زمالة قسم المسالك البوليه ونواب القسم

بينما فريق التمريض المشارك ضم كل من منى محمد ودعاء حسني

رعاية طبية متميزة

كما يعد نجاح هذه العملية دليلًا على التطور الملحوظ في جراحات المسالك البولية بمستشفى مبرة المحلة، ويعكس مدى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمرضى.