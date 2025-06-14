لمتابعة ملف التصالح..جولة مفاجئة لمحافظ الغربية للتأكد من تبسيط الإجراءات

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة العمل داخل المركز التكنولوجي بحي أول طنطا ومركز ومدينة طنطا، وذلك للوقوف على مستوى الأداء وضمان تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسريع إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم خدمات فعالة للمواطنين.

جولة ميدانية لمحافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصالح باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو الاطمئنان على انتظام العمل وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، تحقيقًا للاستقرار القانوني والمجتمعي، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتقديمها بمستوى لائق.

تحسين خدمات التصالح

وخلال جولته، تفقد اللواء أشرف الجندي سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وراجع منظومة استقبال المواطنين وآلية التعامل مع الطلبات، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، مع التأكيد على حسن استقبال المواطنين والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم بشفافية تامة.

دعم المواطنين المترددين

كما حرص المحافظ على فتح حوار مباشر مع عدد من المواطنين المترددين على المراكز، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تحسين تجربة المواطن داخل المراكز التكنولوجية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن هناك متابعة يومية من القيادات المعنية للارتقاء بمستوى الأداء.

دعم المواقع

وخلال لقائه برؤساء الأحياء ومديري المراكز، ناقش المحافظ نسب الإنجاز الفعلية في ملفات التصالح، وشدد على ضرورة الإسراع في مراجعة الملفات واستيفاء الإجراءات دون إخلال بالقانون، مؤكدًا على استمرار العمل خلال الفترات المسائية لتقليل الضغط اليومي وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم.

حل مشكلات المواطنين

واختتم المحافظ جولته بالتشديد على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الميدانية المكثفة، وتقديم كل أوجه الدعم الفني والإداري لإنهاء هذا الملف بالصورة التي تليق بمستوى طموحات الدولة والمواطنين على حد سواء.