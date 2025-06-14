محافظ الغربية يتابع تنفيذ الموجة 26 من داخل مركز السيطرة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير أعمال الإزالات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والذي يتيح متابعة لحظية مباشرة للجهود الميدانية الجارية بمختلف المراكز والمدن.

جهود محافظ الغربية

في بث حي من مركز سيطرة الشبكة الوطنية.. محافظ الغربية يشدد على التعامل الفوري مع التعديات.

تأتي المتابعة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي الفوري والحاسم لكافة صور التعدي والبناء العشوائي.

وتابع المحافظ على مدار الساعة ما يتم تنفيذه ميدانيًا من قرارات إزالة، من خلال البث الحي المباشر الوارد من مواقع العمل، واطّلع على تقارير مصورة موثقة تُظهر نسب الإنجاز وتوزيع الحملات على مستوى الإدارات المحلية، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ التكليفات الصادرة بكل دقة، ورفع درجة الاستعداد الكامل لدى الوحدات المحلية وجهات الولاية.

ردع مخالفين البناء

ووجه الجندي بتكثيف حملات الإزالة، والتعامل الفوري مع أية مخالفات من اللحظة الأولى لرصدها، وعدم التهاون في تنفيذ القانون، في إطار منظومة رقمية ساعدت بشكل كبير على تعزيز الرقابة وضبط الأداء التنفيذي، وساهمت في تقليص زمن الاستجابة وزيادة معدلات الإنجاز في تنفيذ قرارات الإزالة.

التصدي لمخالفات البناء

كما شدد المحافظ على استمرار التنسيق اللحظي بين مركز السيطرة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومواصلة المتابعة اليومية لتقارير الأداء، ومراجعة أي مؤشرات قصور في التنفيذ لاتخاذ ما يلزم تجاهها، مع التأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها ملتزمة بالتنفيذ الكامل لأهداف الموجة الحالية.

مجهود محافظ الغربية

واختُتم المحافظ الجولة داخل المركز بالتأكيد على أن استرداد حقوق الدولة يمثل أولوية لا تقبل التراخي، وأن الانضباط العمراني هو أحد دعائم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، في ظل رؤية الدولة لبناء مجتمع منظم وآمن يحترم القانون ويصون موارد الأجيال القادمة.