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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح شمالية غربية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح شمالية غربية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح شمالية غربية
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح شمالية غربية

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 أكتوبر 37 22

بنها 35 23

دمنهور 34 21

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 22

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 35 22

دمياط 30 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 22

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 35 22

نخل 34 16

كاترين 32 12

الطور 34 24

طابا 34 23

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 19

مطروح 28 20

السلوم 28 21

سيوة 35 21

رأس غارب 37 26

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 27

حلايب 34 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 23

بني سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 40 25

قنا 40 24

الأقصر 41 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 40 27

أبو سمبل 42 26

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح شمالية غربية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 32

المدينة 46 32

الرياض 46 31

المنامة 40 33

أبوظبى 41 29

الدوحة 45 33

الكويت 51 33

دمشق 36 17

بيروت 28 24

عمان 32 19

القدس 29 17

غزة 27 23

بغداد 46 27

مسقط 40 35

صنعاء 32 15

الخرطوم 44 30

طرابلس 30 22

تونس 35 22

الجزائر 30 21

الرباط 27 18

نواكشوط 32 22

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح شمالية غربية

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 26 10

إسطنبول 26 16

إسلام آباد 40 28

نيودلهى 40 29

جاكرتا 33 24

بكين 29 18

كوالالمبور 34 24

طوكيو 28 22

أثينا 30 20

روما 36 20

باريس 26 16

مدريد 35 21

برلين 27 15

لندن 24 14

مونتريال 22 14

موسكو 18 12

نيويورك 23 16

واشنطن 28 19

أديس أبابا 23 13

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