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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025

تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
عبد العزيز جمال

تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025، في ظل استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد. 

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار.

أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، مع طقس حار على السواحل الشمالية، بينما يميل الطقس إلى الاعتدال ليلًا وفي الصباح الباكر، ما يمنح بعض التلطيف للأجواء بعد غروب الشمس.

شبورة صباحية على بعض المناطق

وأشارت الهيئة إلى احتمالية تكوّن شبورة مائية خلال الصباح الباكر، وتحديدًا في الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا. 

وقد تكون الشبورة كثيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترات.

الأرصاد

نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية

كما توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة على مناطق من جنوب الصعيد.

كذلك أشارت إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، نتيجة سرعة الرياح التي تتراوح ما بين 50 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع للأمواج يصل إلى ما بين 2.5 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مختلف المحافظات والمدن:

القاهرة: العظمى 37 – الصغرى 23

العاصمة الإدارية: العظمى 37 – الصغرى 22

6 أكتوبر: العظمى 38 – الصغرى 22

بنها: العظمى 37 – الصغرى 23

دمنهور: العظمى 35 – الصغرى 21

وادي النطرون: العظمى 37 – الصغرى 23

كفر الشيخ: العظمى 33 – الصغرى 22

المنصورة: العظمى 35 – الصغرى 22

الزقازيق: العظمى 37 – الصغرى 22

شبين الكوم: العظمى 36 – الصغرى 22

طنطا: العظمى 36 – الصغرى 22

دمياط: العظمى 32 – الصغرى 21

بورسعيد: العظمى 29 – الصغرى 23

الإسماعيلية: العظمى 38 – الصغرى 24

السويس: العظمى 37 – الصغرى 23

العريش: العظمى 31 – الصغرى 21

رفح: العظمى 30 – الصغرى 20

رأس سدر: العظمى 37 – الصغرى 23

نخل: العظمى 36 – الصغرى 17

سانت كاترين: العظمى 32 – الصغرى 12

الطور: العظمى 36 – الصغرى 24

طابا: العظمى 35 – الصغرى 23

شرم الشيخ: العظمى 40 – الصغرى 29

الإسكندرية: العظمى 30 – الصغرى 20

العلمين: العظمى 29 – الصغرى 19

مطروح: العظمى 29 – الصغرى 20

السلوم: العظمى 30 – الصغرى 20

سيوة: العظمى 37 – الصغرى 22

الغردقة: العظمى 39 – الصغرى 28

مرسى علم: العظمى 36 – الصغرى 28

شلاتين: العظمى 37 – الصغرى 26

حلايب: العظمى 34 – الصغرى 25

أبو رماد: العظمى 36 – الصغرى 24

رأس حدربة: العظمى 34 – الصغرى 25

الفيوم: العظمى 38 – الصغرى 23

بني سويف: العظمى 38 – الصغرى 23

المنيا: العظمى 38 – الصغرى 24

أسيوط: العظمى 39 – الصغرى 24

سوهاج: العظمى 40 – الصغرى 25

قنا: العظمى 42 – الصغرى 25

الأقصر: العظمى 43 – الصغرى 26

أسوان: العظمى 43 – الصغرى 28

الوادي الجديد: العظمى 41 – الصغرى 24

أبو سمبل: العظمى 42 – الصغرى 28

توصيات هامة للمواطنين

  • تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
  • شرب كميات كافية من المياه والسوائل.
  • القيادة بحذر أثناء الشبورة الصباحية.
  • متابعة النشرات الجوية المحلية بانتظام.
حالة الطقس الطقس حالة الطقس اليوم السبت حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025 درجات الحرارة المتوقعة

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