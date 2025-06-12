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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها سوق الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 12-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3994 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4660  جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5326 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37280 جنيهاً.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم  الخميس 12-6-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.56 جنيه للبيع و49.42 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.69 جنيه للبيع، و56.53 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.89 جنيه للبيع، و66.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.21 جنيه للبيع، و13.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 161.91 جنيه للبيع، و161.30 جنيه للشراء.

كما صرّحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض اليوم الخميس 12 يونيو 2025، لموجة شديدة الحرارة تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون شديدة الحرارة، بينما تميل للاعتدال ليلًا، مما يستدعي من المواطنين توخي الحذر الشديد، خاصة السائقين ومرتادي الطرق السريعة.

وأوضحت «غانم» خلال برنامج صباح الخير يا مصر  أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون بين الساعة الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا، مشددة على ضرورة تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال تلك الفترة، مع الالتزام بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، واستخدام الوسائل الوقائية كالنظارات الشمسية والقبعات، فضلًا عن الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة لتجنّب الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

كما حذّرت منار غانم من تكوّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في مناطق الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، مشيرة إلى أن هذه الشبورة قد تؤدي إلى انعدام أو ضعف شديد في الرؤية الأفقية، وهو ما يشكل خطورة على حركة المرور.

ودعت «غانم» قائدي المركبات إلى اتباع تعليمات السلامة المرورية، من بينها:

تخفيض السرعة تدريجيًا
استخدام الكشافات الأمامية والخلفية

فتح جزء بسيط من نوافذ السيارة لمنع تكثف البخار

زيادة مسافات الأمان بين المركبات

تشغيل مساحات الزجاج بانتظام لضمان الرؤية الواضحة

وأكدت أن هناك نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح على فترات متقطعة في مناطق السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء، موضحة أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط مستقرة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة، أشارت منار غانم إلى أن محافظات الصعيد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، مسجلة:

أسوان: 44 درجة

الأقصر: 43 درجة

قنا: 42 درجة

سوهاج: 40 درجة
بينما تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، والإسكندرية 28 درجة فقط، مما يبرز الفارق الواضح بين شمال البلاد وجنوبها.

واختتمت «غانم» تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل يومي، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تقلبات جوية مفاجئة خلال الأيام المقبلة، مع تغيرات في درجات الحرارة ونسب الرطوبة

صدى البلد الأرصاد درجات الحرارة أسعار الذهب الذهب

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