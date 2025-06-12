ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب في مصر بعد عيد الأضحى

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، وذلك بعد موجة من الارتفاعات خلال الفترة الماضية.

وبعد صعود سعر الذهب العالمي، ارتفعت بالطبع أسعار الذهب المحلية، وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كما يلي:

اسعار الذهب



سعر الذهب عيار 24: 5382 جنيهًا



سعر الذهب عيار 21: 4710 جنيهات



سعر الذهب عيار 18: 4038 جنيهًا



سعر الذهب عيار 14: 3110 جنيهات



سعر الجنيه الذهب: 37.640 جنيه



أوقية الذهب: 3372 دولار

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عالميا

سعر الأونصة بالدولار.. تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 3343.98 دولار أمريكي.

كيف تحسب مصنعية الذهب؟

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.