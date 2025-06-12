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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 12 يونيو 2025.

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الخميس 12 يونيو 2025
 

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب  اليوم نحو 5331 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام عيار 22  اليوم نحو 4887 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 4665 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم نحو 3999 جنيها. 

سعر الذهب عيار 14

وصل جرام الذهب عيار 14 بين أعيرة الذهب اليوم نحو 3110 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 12

وصل جرام الذهب عيار 12 بين أعيرة الذهب اليوم نحو 2666 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 37.360 جنيها.

سعر الأوقية في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس لـ الأوقية بلغت نحو 165.826 جنيها.

سعر الذهب عالميا 

سعر الأونصة بالدولار.. تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 3343.98 دولار أمريكي.

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يوميا، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا أعيرة الذهب

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