قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحرك مفاجئ في سعر الذهب بعد التراجع الأخير.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، مساء الأربعاء 11 يونيو 2025، تحركًا طفيفًا بعد تراجع شهده السوق خلال الساعات الماضية، حيث سجلت الأعيرة المختلفة تغيرات محدودة في الأسعار وسط ترقب من المتعاملين لتطورات السوق العالمي، خاصة بعد تراجع الأوقية عالميًا إلى مستويات أقل من بداية الأسبوع.

وأكد متعاملون في سوق الذهب المحلي أن الأسعار بدأت تميل إلى الاستقرار النسبي مع نهاية اليوم، مع فروقات طفيفة بين أسعار البيع والشراء، وهو ما يعكس حالة من الترقب الحذر لدى التجار والمستهلكين.

تحرك مفاجئ في سعر الذهب بعد التراجع الأخير.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم لعيار 24 نحو 5326 جنيهًا للبيع و5303 جنيهات للشراء، مقارنة بتراجع سابق في الأسعار، ويُعتبر هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في عمليات الاستثمار طويلة الأجل.

سعر الذهب عيار 22 

سجل الذهب عيار 22 نحو 4882 جنيهًا للبيع مقابل 4861 جنيهًا للشراء، بعد استقرار مؤقت خلال تعاملات منتصف اليوم، ويُستخدم هذا العيار بشكل أكبر في الصناعات الذهبية ذات الطابع التقليدي.

الذهب اليوم عيار 21 

حقق عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، بعد أن شهد انخفاضًا صباحًا، ويُعد هذا العيار الأكثر استخدامًا في الزواج والمناسبات الاجتماعية.

ما هو سعر الذهب عيار 18؟

سجل الذهب عيار 18 سعرًا بلغ 3994 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، ما يعكس استجابة هذا العيار للحركة العامة في السوق، وهو العيار المفضل لدى الشباب والطبقة المتوسطة.

سعر الأونصة 

وصل سعر الأونصة الذهب في السوق المحلي إلى 165648 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء، بينما سجلت عالميًا نحو 3324.26 دولار، ما يعكس تراجعًا عن مستوياتها السابقة، لكنه استقرار نسبي مقارنة ببداية التعاملات.

سعر الجنيه الذهب 

بلغ سعر الجنيه الذهب مساء الأربعاء 37280 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء، محققًا تحركًا طفيفًا بعد هبوط سابق في اليوم ذاته، ويُعد الجنيه الذهب أحد أدوات الادخار الشائعة لدى الأسر المصرية.

هل يستمر التحرك المحدود خلال الأيام المقبلة؟

يرجّح مراقبون استمرار حالة التذبذب الطفيف في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مع تأثر السوق المحلي بالعوامل الخارجية، خاصة تطورات الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 24 عيار 21 سعر الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

حلم الميت يعطي الحي

حلم الميت يعطي الحي.. 5 أطعمة تعني الرزق.. والهم بهذه الفاكهة

احدى القوافل الدعوية

107 قوافل دعوية من الأوقاف تطوف محافظة قنا

هل أغاني أم كلثوم حرام

هل أغاني أم كلثوم حرام؟.. عالم أزهري يكشف 3 أحكام فقهية للفن

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد