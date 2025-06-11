شهد سعر الذهب اليوم في مصر، مساء الأربعاء 11 يونيو 2025، تحركًا طفيفًا بعد تراجع شهده السوق خلال الساعات الماضية، حيث سجلت الأعيرة المختلفة تغيرات محدودة في الأسعار وسط ترقب من المتعاملين لتطورات السوق العالمي، خاصة بعد تراجع الأوقية عالميًا إلى مستويات أقل من بداية الأسبوع.

وأكد متعاملون في سوق الذهب المحلي أن الأسعار بدأت تميل إلى الاستقرار النسبي مع نهاية اليوم، مع فروقات طفيفة بين أسعار البيع والشراء، وهو ما يعكس حالة من الترقب الحذر لدى التجار والمستهلكين.

تحرك مفاجئ في سعر الذهب بعد التراجع الأخير.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم لعيار 24 نحو 5326 جنيهًا للبيع و5303 جنيهات للشراء، مقارنة بتراجع سابق في الأسعار، ويُعتبر هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في عمليات الاستثمار طويلة الأجل.

سعر الذهب عيار 22

سجل الذهب عيار 22 نحو 4882 جنيهًا للبيع مقابل 4861 جنيهًا للشراء، بعد استقرار مؤقت خلال تعاملات منتصف اليوم، ويُستخدم هذا العيار بشكل أكبر في الصناعات الذهبية ذات الطابع التقليدي.

الذهب اليوم عيار 21

حقق عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، بعد أن شهد انخفاضًا صباحًا، ويُعد هذا العيار الأكثر استخدامًا في الزواج والمناسبات الاجتماعية.

ما هو سعر الذهب عيار 18؟

سجل الذهب عيار 18 سعرًا بلغ 3994 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، ما يعكس استجابة هذا العيار للحركة العامة في السوق، وهو العيار المفضل لدى الشباب والطبقة المتوسطة.

سعر الأونصة

وصل سعر الأونصة الذهب في السوق المحلي إلى 165648 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء، بينما سجلت عالميًا نحو 3324.26 دولار، ما يعكس تراجعًا عن مستوياتها السابقة، لكنه استقرار نسبي مقارنة ببداية التعاملات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب مساء الأربعاء 37280 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء، محققًا تحركًا طفيفًا بعد هبوط سابق في اليوم ذاته، ويُعد الجنيه الذهب أحد أدوات الادخار الشائعة لدى الأسر المصرية.

هل يستمر التحرك المحدود خلال الأيام المقبلة؟

يرجّح مراقبون استمرار حالة التذبذب الطفيف في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مع تأثر السوق المحلي بالعوامل الخارجية، خاصة تطورات الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.