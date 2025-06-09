سعر الذهب في مصر مستهل اليوم الإثنين

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين استقرارًا في منتصف التعاملات، حيث ظل سعر الجرام ثابتًا دون تغيّر لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب عطلة عيد الأضحى المبارك.





سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 5337 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام عيار 22 اليوم نحو 4892 جنيها .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 4670 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم نحو 4003 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

وصل جرام الذهب عيار 14 بين أعيرة الذهب اليوم نحو 3113 جنيها.

سعر الذهب عيار 12

وصل جرام الذهب عيار 12 بين أعيرة الذهب اليوم نحو 2669 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 37360 جنيها.

سعر الأوقية في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين لـ الأوقية بلغت نحو 166 ألف جنيه.

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سعر الذهب عالميا

سعر الأونصة بالدولار.. تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 3310.82 دولار أمريكي.

وتتغير أسعار الذهب عالميا بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك أسعار الصرف والعرض والطلب العالمي.

وتُعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يعكس الذهب حالة الاقتصاد المحلي والعالمي.