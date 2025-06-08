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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 8 يونيو

سعر الريال السعودي في مصر
سعر الريال السعودي في مصر
علياء فوزى

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 8 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر .

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 13.24 جنيه للشراء و 13.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك  الأهلي المتحد  نحو 13.23 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي  اليوم مقابل الجنيه المصري في بنوك ( اتس اس بي سي، المصرف العربي) عند 13.22 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلي الكويتي، تنمية الصادرات) ليسجل نحو 13.21 جنيه للشراء و 13.24 جنيه للبيع.

ووصل  سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك نكست لنحو 13.21 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي) ليسجل نحو 13.20 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي  اليوم  مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك لنحو 13.19 جنيه للشراء و 13.32 جنيه للبيع

وسجل سعر الريال السعودي  اليوم مقابل الجنيه المصري في بنوك(القاهرة ، الأهلي، مصر) نحو 13.18 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي  اليوم  مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو 13.15 جنيه للشراء و 13.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي  في بنك العقاري المصري العربي نحو  12.89 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

وبلغ  في بنك العقاري المصري العربي ليسجل 12.88 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

وسجل  في بنك المصرف المتحد ليسجل 12.78 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي الأحد

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.22 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

13.18 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

13.24 جنيه للبيع

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد

13.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في الجمارك اليوم الأحد  

13.41 جنيه. 

أسعار الريال السعودي الجنيه المصري بنك  الأهلي المتحد بنك مصر البنك المركزي

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