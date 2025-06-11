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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

350 جنيهًا نزولًا من أعلى سعر.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21

الذهب
الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة بعد تراجع الأمس، وسط ترقب من المتعاملين في السوق المحلي لأي تحركات جديدة قد تؤثر على اتجاهات الأسعار، خاصة مع استمرار حالة التذبذب العالمية في أسواق المعادن.

وتأتي هذه الأسعار وفقًا لآخر تحديث في تمام الساعة 10:19 صباحًا، حيث استقرت أسعار الأعيرة المختلفة في نطاقاتها السابقة، مع فروقات طفيفة بين البيع والشراء في السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم من عيار 24 -وهو الأعلى جودة والأكثر نقاءً- نحو 5331 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، وهو ما يجعله الخيار المفضل لمن يرغب في الاستثمار طويل الأجل في الذهب الخام.

سعر الذهب اليوم عيار 22

أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعره 4887 جنيهًا للبيع، مقابل 4866 جنيهًا للشراء، ويُستخدم هذا العيار على نطاق واسع في بعض المشغولات ذات التصاميم التقليدية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا واستهلاكًا بين المصريين، نحو 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء ، بفارق نحو 350 جنيها عن أعلى سعر مسجل في إبريل.

ويعد هذا العيار هو الأوسع انتشارًا في محلات الصاغة لكونه يجمع بين جودة المعدن وسعره المناسب نسبيًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

بلغ سعر الذهب اليوم من عيار 18 حوالي 3999 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، ويتميز هذا العيار بإقبال كبير من شريحة الشباب المقبلين على الزواج لما يتمتع به من مظهر لامع وسعر متوسط.

سعر الذهب اليوم عيار 14 و12

وسجل الذهب عيار 14 سعرًا قدره 3110 جنيهات للبيع و3097 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 12 نحو 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء. 

وتُعد هذه الأعيرة الأقل طلبًا في السوق لكنها تظل ضمن الخيارات المتاحة للشراء الاقتصادي.

سعر أونصة الذهب اليوم والجنيه الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق المحلي 165826 جنيهًا للبيع، و165115 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا نحو 3336.60 دولار. 

أما الجنيه الذهب فقد بلغ 37320 جنيهًا للبيع، و37160 جنيهًا للشراء.

ويمثل الجنيه الذهب أحد أبرز الوسائل التي يعتمد عليها المصريون للاحتفاظ بالقيمة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والتضخم.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

يجب الإشارة إلى أن الأسعار المذكورة لا تشمل تكلفة المصنعية، التي تختلف حسب نوع المشغولات ووزنها والمحل.

 أسعار الذهب عالمياً 

يظل سوق الذهب متأثرًا بشكل مباشر بأسعار المعدن النفيس عالميًا، إضافة إلى تحركات الدولار مقابل الجنيه، ما يجعل تتبع سعر الذهب اليوم ضرورة حيوية للراغبين في الشراء أو البيع.

هل ترتفع الأسعار خلال الأيام المقبلة؟

بحسب خبراء الأسواق، فإن توقعات أسعار الذهب تعتمد على عدة عوامل أبرزها سعر الأوقية عالميًا، واستقرار السياسات النقدية، ومدى الطلب المحلي على المعدن، مما يجعل المراقبة اليومية لـ سعر الذهب اليوم أمرًا لا غنى عنه لأي مستثمر أو مدخر.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر الذهب اليوم سعر أونصة الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

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