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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر بختام التعاملات

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
هاجر رزق

واصلت أسعار العملات الأجنبية في مصر ، حالة من  التراجع أمام الجنيه المصري في ثاني أيام عمل البنوك بعد العودة من إجازة عيد الأضحي والتي استمرت لمدة 5 أيام. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر،  خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.


سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الأربعاء:

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 49.46 جنيه.
سعر البيع: 49.56 جنيه.
 

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 32.13 جنيه.
سعر البيع: 32.36 جنيه.
 

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 36.13 جنيه.
سعر البيع: 36.26 جنيه.
 

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأربعاء :
بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 56.41 جنيه.
سعر البيع: 56.72 جنيه.
 

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 66.59 جنيه.
سعر البيع: 66.95 جنيه. 
 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 60.06 جنيه.
سعر البيع: 60.34 جنيه.

 

أسعار العملات الآسيوية في مصر  اليوم الأربعاء :
سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري اليوم الأربعا:
سعر الشراء: 6.88 جنيه.
سعر البيع: 6.89 جنيه.
 

وسجل سعر 100 ين ياباني  أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 34.04 جنيه.
سعر البيع: 34.25 جنيه.

زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد خلال مايو 2025

وشهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعا  ليسجل 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار الجنيه الإسترليني اليورو الفرنك السويسري

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