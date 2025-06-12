300 جنيه نزول من أعلى قمة.. سعر الذهب اليوم يخالف التوقعات

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا في سوق الثاغة، مع تحركات طفيفة في أسعار الأعيرة المختلفة، عقب التراجع الذي سجلته الأسواق في الساعات السابقة.

وفقد سعر الذهب عيار 21 أكثر من 300 جنيه من أعلى سعر سجله في أبريل الماضي وهو 5000 جنيه بدون مصنعية.

وسادت حالة من الترقب في سوق الذهب في ظل انخفاض سعر الأوقية عالميًا إلى ما دون مستويات بداية الأسبوع.

سعر الذهب اليوم 12/6/2025

وفقًا لآخر تحديثات ، جاءت أسعار الذهب في مصر كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ نحو 5326 جنيهًا للبيع و5303 جنيهات للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً في السوق، ويُستخدم بشكل واسع في مجال الاستثمار طويل الأجل.

سعر الذهب عيار 22 سجل 4882 جنيهًا للبيع مقابل 4861 جنيهًا للشراء، مع تحركات محدودة مقارنة بمنتصف تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، ليعكس انخفاضًا بسيطًا في الأسعار بعد تراجع الصباح.

سعر الذهب عيار 18 سجل 3994 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، وهو العيار المفضل بين الشباب والعائلات ذات الدخل المتوسط.

سعر الأونصة الذهب في السوق وصل إلى 165648 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأوقية عالميًا حوالي 3324.26 دولارًا، في تراجع واضح مقارنة بمستوياتها السابقة.

سعر الجنيه الذهب بلغ 37280 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء، وهو من أبرز أدوات الادخار.

سعر الذهب اليوم عيار 18

يُعد عيار 18 من الأعيرة الذهبية الأكثر انتشارًا بين فئة الشباب والطبقة المتوسطة، ويتميّز بتصميماته المتنوعة وأسعاره المناسبة. وسجّل اليوم سعرًا بلغ 3994 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، متأثرًا بالحركة العامة للأسواق، في ظل التذبذب الطفيف في السوق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يختلف سعر عيار 21 بالمصنعية من محل إلى آخر، بحسب المحافظة ونوع المشغولات.

ومع احتساب المصنعية التي تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام، في حين أن سعر الشراء الخام استقر عند 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء دون المصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

حقق الذهب عيار 24، والذي يُعرف باسم الذهب البندقي أو الاستثمار الآمن، استقرارًا نسبيًا، وسجل اليوم الخميس 5326 جنيهًا للبيع و5303 جنيهات للشراء. ويُفضل هذا العيار من قبل من يرغبون في اقتناء الذهب كملاذ آمن ضد تقلبات السوق.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

في منتصف يونيو 2025، ما يزال سعر الذهب اليوم لعيار 21 يعكس أهمية هذا العيار ، كونه الأكثر تداولًا في حفلات الزواج والمناسبات، وسجل سعره اليوم 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس

تُظهر حركة الأسواق اليوم الخميس 12 يونيو 2025، وجود استقرار نسبي في الأسعار بعد سلسلة من التراجعات المحدودة.

ويرى مراقبون أن السوق في حالة توازن مؤقت، ومن المرجح أن يستمر هذا النمط من التذبذب الهادئ في الفترة المقبلة، في ظل تأثر السوق بعوامل خارجية، أبرزها تحركات الأوقية العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه.