استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12يونيو 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا، بعد موجة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.



أسعار الذهب في السوق المحلية:



عيار 24: 5331 جنيهًا



عيار 21: 4665 جنيه



عيار 18: 3999 جنيهًا



عيار 14: 3110 جنيهًا



الجنيه الذهب: 37.360 جنيه



أوقية الذهب: 3372 دولار



عوامل مؤثرة على الأسعار:





تأثرت أسعار الذهب المحلية بارتفاع الأسعار العالمية، حيث استقر سعر الأوقية عالميًا عند 3373 دولارًا، مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية.





توقعات مستقبلية:





توقع خبراء في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث أشار فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلعالعالمية في بنك أوف أمريكا، إلى إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للأونصة في النصف الثاني من العامأو في عام 2026.