استقرار أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الخميس 12 يونيو 2025

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 12 يونيو 2025، وسط توازن بينالعرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:

سبيكة 1 جرام: حوالي 5,491.43 جنيه

سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07 جنيه

سبيكة 5 جرامات: تقريبًا 26,982.14 جنيه

سبيكة 10 جرامات: حوالي 53,954.29 جنيه

سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا 107,888.57 جنيه

سبيكة 50 جرامًا: حوالي 269,571.43 جنيه

سبيكة 100 جرام: نحو 544,130 جنيه

سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,357,428.57 جنيه

ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية، مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.