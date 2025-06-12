تراجع جديد في الذهب والدولار.. اعرف وصلوا لكام

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن أسعار الذهب اليوم الخميس استقرار نسبي في السوق المحلي، وذلك بعد موجة من التذبذب شهدتها الأيام الماضية، حيث تحركت أسعار الذهب في نطاق محدود وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري – حوالي 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء أما سعر جرام الذهب عيار 24، فقد سجّل اليوم نحو 5325.5 جنيه للبيع و5302.75 جنيه للشراء .

بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 3994 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 37,280 جنيهًا وهذه الاسعار بدون مصنعية،مع الإشارة إلى أن المصنعية تختلف من محل لآخر وتتراوح بين 100 و500 جنيه بحسب العيار ونوع المشغولات.

على المستوى العالمي شهدت أسعار أوقية الذهب ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصلت إلى نحو 3347 دولارًا، مدفوعة بتحركات محدودة في الأسواق العالمية في ظل ترقب المتعاملين لتطورات الاقتصاد الأميركي وسياسات الفائدة.

وفي سياق متصل، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجّل متوسط السعر في البنك المركزي 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع. واستقرت الأسعار في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية عند 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.51 جنيه للشراء و49.61 جنيه للبيع.

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