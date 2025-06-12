ألماظ وذهب وفلوس.. حل لغز سرقة خزينة من شقة مهندس كيميائي بالدقي

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على حارس عقار وابنتيه واخرين استولوا على خزينة من شقة مهندس بمنطقة الدقي.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سرقة خزينة شقة مهندس كيميائي مقيم بالدقي، وبها مجوهرات ومشغولا ذهبية ومبالغ محلية وأجنبية

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة الدقي، أن حارس عقار، وإبنته التي تعمل بالشقة، وآخرين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، واعادة المسروقات التي تضمنت 77 جنيه ذهب، و3 سلاسل ذهب، و2 خاتم 2 قيراط ومحبس، و7 خواتم ومبلغ 65 ألف جنيه و100 دولار و2 سبيكة ذهبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.