سقوط المتهم بالتحرش بفتاة في شارع بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب المتهم بالتعرض لفتاة ومضايقتها أثناء سيرها بأحد شوارع الدقي.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من فتاة تفيد بأنها أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة القسم، تعرض لها طالب غير معلوم لديها وقام بمضايقتها وافتعال حركات غير لائقة أمامها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.