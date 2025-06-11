طالبة بمعهد فنون مسرحية تتهم شابين بالتحر.ش في الدقي

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغ طالبة بمعهد فنون مسرحية بتعرضها للتحرش من شابين يستقلان دراجة نارية أثناء سيرها في منطقة الدقي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طالبة بمعهد الفنون المسرحية بمنطقة الدقي، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قِبل شابين كانا يستقلان دراجة نارية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة، من خلال الاستماع إلى أقوال الفتاة، ورفع كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لمراجعتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.