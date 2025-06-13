أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة| أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5337 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4670 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4002 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 37360 جنيه.

كما استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.85 جنيه للبيع و 49.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.81 جنيه للبيع، و 57.64 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 67.77 جنيه للبيع، 67.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.28 جنيه للبيع، 13.25 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 163.00 جنيه للبيع، و 162.49 جنيه للشراء.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد”، إن اليوم الجمعة يمثل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجات عظمى تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية في الظل.

وأشارت إلى أن تأثير الرطوبة المرتفعة يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، خاصة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضافت أن هذا الارتفاع سيستمر حتى السبت، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الأحد، ما يساهم في تحسن نسبي في حالة الطقس بالمناطق المختلفة.