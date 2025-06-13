أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

يواصل المواطنون في مصر متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، في ظل الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المعدن الأصفر كأداة للادخار الآمن ووسيلة فعالة لمواجهة تقلبات الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويزداد الإقبال على الذهب مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع أداء بعض العملات أمام الدولار، وهو ما يعزز مكانته كخيار استثماري موثوق.

الذهب ملاذ آمن في وجه الأزمات

لطالما كان الذهب الملاذ الآمن الأول في أوقات عدم الاستقرار، بفضل قدرته على الاحتفاظ بالقوة الشرائية على المدى الطويل.

ومع تصاعد معدلات التضخم عالميا، واهتزاز الثقة في بعض أدوات الاستثمار الأخرى، يحرص الكثير من الأفراد والمستثمرين على اقتناء الذهب كوسيلة لتأمين مدخراتهم، لا سيما في ظل استمرار صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5400 جنيه للبيع و5371 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر عيار 22 حوالي 4950 جنيها للبيع و4924 جنيها للشراء.

وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصري، نحو 4725 جنيها للبيع و4700 جنيه للشراء.

أما عيار 18، فقد سجل نحو 4050 جنيها للبيع و4029 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3150 جنيها للبيع و3133 جنيها للشراء.

وسجل عيار 12 حوالي 2700 جنيه للبيع و2686 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 167959 جنيها للبيع و167070 جنيها للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 37800 جنيه للبيع و37600 جنيه للشراء.

أما الأونصة عالميا فقد سجلت 3386.53 دولار.

وتختلف الأسعار من محل صاغة إلى آخر بحسب المصنعية وهامش الربح.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الجنيه الذهب يحافظ على شعبيته

يحظى الجنيه الذهب بشعبية واسعة بين المصريين، ويعتبر من الخيارات المفضلة للراغبين في الادخار، نظرا لانخفاض مصنعيته مقارنة بالمشغولات الذهبية وسهولة تداوله وإعادة بيعه.

وهو ما يعزز مكانته كأداة استثمارية مضمونة نسبيا وسط تقلبات الأسواق.

عيار 21 و عيار 24 من الذهب

تختلف أغراض شراء الذهب حسب نوع العيار، حيث يعد عيار 24 الأعلى من حيث النقاء بنسبة تصل إلى 99.99%، ويستخدم بشكل رئيسي في السبائك الذهبية للاستثمار.

ويأتي بعده عيار 21، والذي يتميز بنسبة نقاء تبلغ 87.5%، ويستخدم في صناعة الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية.

أما عيار 18 فيحتوي على نسبة نقاء 75%، ويفضله البعض في الحلي الحديثة بفضل صلابته وقدرته على تحمل التشكيل، فيما تستخدم العيارات الأقل في تصنيع الإكسسوارات ذات التصاميم الخاصة.

ما العوامل المؤثرة على سعر الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها سعر الأونصة في الأسواق العالمية، وحركة الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب الأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى.

كما تلعب المناسبات الاجتماعية مثل الأعياد وحفلات الزفاف دورا كبيرا في زيادة الطلب المحلي على الذهب وبالتالي التأثير على أسعاره.

يبقى الذهب خيارا استثماريا مهما للباحثين عن الأمان المالي، خاصة في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ومع استمرار تقلبات الأسعار، ينصح الخبراء بمتابعة تطورات السوق باستمرار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.